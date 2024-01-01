Президент провів розмову з Трюдо: йшлося про формулу миру і захист неба

Президент України Володимир Зеленський провів першу міжнародну розмову в 2024 році з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Передусім спілкувалися на безпекову тематику. Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари «шахедів». Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів», – розповів український лідер.

Зеленський додав, що подякував Трюдо за «готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових «Насамсів» – систем і ракет до них».

«Обговорили роботу над безпековими гарантіями, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди», – додав президент.

Крім того, лідери двох країн говорили про підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі.

«Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері», – підкреслив Зеленський.

Раніше стало відомо, що Канада виділить 24,5 мільйона доларів очолюваному Великобританією партнерству, яке купує для України обладнання протиповітряної оборони.