Канада та ЄС підтвердили підтримку України на саміті в Сент-Джонсі

Лідери Канади та Європейського союзу 24 листопада підтвердили рішучу підтримку України в її боротьбі проти вторгнення Росії. Це сталося на саміті в найсхіднішому місті Канади Сент-Джонсі, де премʼєр-міністр Джастін Трюдо вітав президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля.

«Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в заяві обох сторін, які пообіцяли «працювати над вирішенням нагальних військових і оборонних потреб України та забезпечити виконання Україною необхідних довгострокових зобов’язань у сфері безпеки».

Трюдо заявив, що Канада передасть Україні 11 тисяч автоматів і девʼять мільйонів патронів.

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року Канада пообіцяла надати Україні 2,4 мільярда канадських доларів (1,8 мільярда доларів США) військової допомоги.

Мішель також сказав, що ЄС «готовий зробити більше в найближчі тижні».

Ці оголошення прозвучали в той момент, коли Сполучені Штати, на сьогодні найбільший спонсор України, не змогли затвердити в Конгресі додаткове фінансування на військові потреби Києва.