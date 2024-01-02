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Повітряні сили: вночі збили всі 35 випущених російських дронів-камікадзе

Українська протиповітряна оборона перехопила безпілотник Shahed у повітрі під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року
Українська протиповітряна оборона перехопила безпілотник Shahed у повітрі під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року

Російські війська випустили по Україні 35 ударних безпілотників Shahed-136/131 вночі на 2 січня, заявляє командування Повітряних сил.

За даними військових, пуски здійснювалися з мису Чауда в окупованому Криму та району Приморсько-Ахтарська в Росії.

«Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України», – додає командування.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про падіння уламків у двох районах столиці, без постраждалих.

Також наразі триває в Україні масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

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