Повітряні сили: вночі збили всі 35 випущених російських дронів-камікадзе

Російські війська випустили по Україні 35 ударних безпілотників Shahed-136/131 вночі на 2 січня, заявляє командування Повітряних сил.

За даними військових, пуски здійснювалися з мису Чауда в окупованому Криму та району Приморсько-Ахтарська в Росії.

«Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України», – додає командування.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про падіння уламків у двох районах столиці, без постраждалих.

Також наразі триває в Україні масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.