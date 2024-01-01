У низці населених пунктів Луганщини вже майже три тижні немає світла – влада

У низці окупованих Росією населених пунктів Луганської області вже майже три тижні відсутня електроенергія, повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що «майже три тижні» чекають на відновлення електропостачання мешканці населених пунктів поруч із Довжанськом.

Місцева влада каже, що через «нездатність нормальної організації роботи» енергетичного сектору в так званій «ЛНР» після негоди, десятки тисяч людей чекали на ремонтні бригади від тижня до двох.

«Більшості полагодили – до наступного разу. Утім, кілька сіл перебувають без світла й досі. Реакція місцевого населення залишається поза увагою», – додали в ОВА.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел через окупацію частини Луганської області російськими військовими.

Раніше у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях 29 грудня після масованого російського обстрілу були вимкнення світла, повідомило Міністерство енергетики. Водночас у міністерстві наголосили, що ситуація в енергосистемі – «стабільна і контрольована», застосування планових вимкнень побутових споживачів не планують.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону.