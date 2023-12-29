В енергосистемі профіцит, підстав для відключень немає – «Укренерго»

Компанія «Укренерго» заявила 29 грудня, що не вбачає підстав для відключень електрики у святкові дні.

«В енергосистемі профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Також традиційно в вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі. Тому у «Укренерго» немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення», – ідеться в повідомленні.

«Укренерго» відзначає, що компанія виступила з цим коментарем через поширення неправдивої інформації про відключення електроенергії на свята.

«Цього разу фейки розповсюджуються через телеграм-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог. Вважаємо, що єдиною метою розповсюдження відвертої брехні про обмеження споживання є поширення панічних настроїв серед населення», – стверджують у компанії.

У Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях 29 грудня після масованого російського обстрілу є вимкнення світла, повідомило Міністерство енергетики. Водночас у міністерстві наголосили, що ситуація в енергосистемі – «стабільна і контрольована», застосування планових вимкнень побутових споживачів не планують.