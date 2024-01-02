Авдіївський напрямок: ЗСУ відбили 19 російських атак біля Первомайського та Невельського – штаб

Російські війська завдали одного ракетного та 113 авіаційних ударів по українських населених пунктах та позиціях ЗСУ, а також здійснили 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 січня.

За даними штабу, за добу на лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення. Обстановка на півночі суттєво не змінювалася.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили сім атак поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки.

На Бахмутському напрямку відбили Сили оборони 10 атак російських військ біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Лиманському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках штаб не фіксував наступальних дій.

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«На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області», – йдеться в зведенні.

Ще три напади російських військ ЗСУ відбили неподалік Роботиного на Запоріжжі.

Також тривають «заходи із розширення плацдарму» на Херсонському напрямку:

«Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 19 безуспішних штурмових дій».

Командування звітує про 13 ударів авіації ЗСУ по місцях зосередження російських військ і техніки, а також про ураження 10 військових цілей ракетними військами.