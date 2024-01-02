У Києві зросла кількість постраждалих, пошкоджена система водопостачання – міська влада

Кількість постраждалих у багатоквартирному будинку в Солом’янському районі зросла, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували», – заявив він.

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Міський голова уточнив, що пожежа в складській будівлі в Подільському районі триває на площі 2 тисячі квадратних метрів, на місці працюють рятувальники.

За даними Київської міської військової адміністрації, на Подолі також «пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше шість авто».

Раніше Кличко повідомив про пожежі та влучання в кількох районах столиці у ході ракетної атаки вранці 2 січня. Частина будинків у місті знеструмлена.