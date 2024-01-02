Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Києві зросла кількість постраждалих, пошкоджена система водопостачання – міська влада

Віталій Кличко уточнив, що пожежа в складській будівлі в Подільському районі триває на площі 2 тисячі квадратних метрів
Віталій Кличко уточнив, що пожежа в складській будівлі в Подільському районі триває на площі 2 тисячі квадратних метрів

Кількість постраждалих у багатоквартирному будинку в Солом’янському районі зросла, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували», – заявив він.

Читайте також: Атака на Харків: один загиблий і 20 постраждалих, пошкоджені будинки – Синєгубов

Міський голова уточнив, що пожежа в складській будівлі в Подільському районі триває на площі 2 тисячі квадратних метрів, на місці працюють рятувальники.

За даними Київської міської військової адміністрації, на Подолі також «пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше шість авто».

Раніше Кличко повідомив про пожежі та влучання в кількох районах столиці у ході ракетної атаки вранці 2 січня. Частина будинків у місті знеструмлена.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG