Атака на Харків: один загиблий і 20 постраждалих, пошкоджені будинки – Синєгубов

Російські війська обстріляли Шевченківський район Харкова близько 7:30 2 січня, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він додав, що вид ракет встановлюється, інформація про наслідки оновлюється.

«На цю хвилину – більше 20 постраждалих. Одна людина загинула. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів», – написав він у своєму телеграмі.

Читайте також: У Києві відомо про 10 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ, в частині будинків немає світла

Також голова області повідомив про артилерійські та мінометні обстріли близько 20 населених пунктів Харківщини. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Чугуївського та Ізюмського районів.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів напередодні без світла залишилися 20 612 абонентів у 67 населених пунктах області. Відновлення електропостачання триває.

Раніше місцева влада повідомила про масований ракетний удар Росії по Харкову.