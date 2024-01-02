Дані Генштабу ЗСУ: Росія втратила понад 800 військових за добу

Російські війська втратили близько 810 людей особового складу за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 січня.

За даними українського командування, втрати російської армії за час повномасштабної війни проти України сягнули 360 820 військових.

Також, за оцінками ЗСУ, російські війська втратили:

5 990 танків (+7 за добу)

11 100 бойових броньованих машин (+13)

8 531 артилерійських систем (+49)

945 реактивних систем залпового вогню (+2)

626 засобів протиповітряної оборони (+1)

329 літаків

324 гелікоптери

6 710 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+53)

1 710 крилатих ракет (+1)

23 кораблі й катери

1 підводний човен

11 365 автомобілів і автоцистерн (+35)

1 284 одиниць спеціальної техніки (+7)

Інститут дослідження війни в останньому звіті застеріг західних партнерів від «самозаспокоєння» через повідомлення про російські втрати в Україні.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.