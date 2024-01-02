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Новини | Суспільство

Дані Генштабу ЗСУ: Росія втратила понад 800 військових за добу

Військові 55-ї окремої артилерійської бригади готують гаубицю М777 для вогню по російських позиціях поблизу Мар’їнки, 26 грудня 2023 року
Військові 55-ї окремої артилерійської бригади готують гаубицю М777 для вогню по російських позиціях поблизу Мар’їнки, 26 грудня 2023 року

Російські війська втратили близько 810 людей особового складу за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 січня.

За даними українського командування, втрати російської армії за час повномасштабної війни проти України сягнули 360 820 військових.

Також, за оцінками ЗСУ, російські війська втратили:

  • 5 990 танків (+7 за добу)
  • 11 100 бойових броньованих машин (+13)
  • 8 531 артилерійських систем (+49)
  • 945 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 626 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 329 літаків
  • 324 гелікоптери
  • 6 710 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+53)
  • 1 710 крилатих ракет (+1)
  • 23 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 11 365 автомобілів і автоцистерн (+35)
  • 1 284 одиниць спеціальної техніки (+7)

Інститут дослідження війни в останньому звіті застеріг західних партнерів від «самозаспокоєння» через повідомлення про російські втрати в Україні.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.

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