Дані Генштабу ЗСУ: Росія втратила понад 800 військових за добу

Російські війська втратили близько 810 людей особового складу за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 січня.
За даними українського командування, втрати російської армії за час повномасштабної війни проти України сягнули 360 820 військових.
Також, за оцінками ЗСУ, російські війська втратили:
- 5 990 танків (+7 за добу)
- 11 100 бойових броньованих машин (+13)
- 8 531 артилерійських систем (+49)
- 945 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 626 засобів протиповітряної оборони (+1)
- 329 літаків
- 324 гелікоптери
- 6 710 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+53)
- 1 710 крилатих ракет (+1)
- 23 кораблі й катери
- 1 підводний човен
- 11 365 автомобілів і автоцистерн (+35)
- 1 284 одиниць спеціальної техніки (+7)
Інститут дослідження війни в останньому звіті застеріг західних партнерів від «самозаспокоєння» через повідомлення про російські втрати в Україні.
Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
Читайте також: Авдіївський напрямок: ЗСУ відбили 19 російських атак біля Первомайського та Невельського – штаб
27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.
Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.
Форум