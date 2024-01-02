На Київщині через російську атаку загинуло подружжя, є поранені

Внаслідок російської ракетної атаки вранці 2 січня в Київській області загинули двоє людей, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Загинуло подружжя, є постраждалі, у тому числі дитина – за фактами чергової повітряної атаки на Київщину розпочато провадження», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомляє про шістьох поранених, в тому числі дитину.

«Уламки засобів ураження зруйнували і пошкодили приватні житлові будинки, багатоповерхівку та автомобілі мирних мешканців у різних районах Київщини. Також пошкоджено складські приміщення та електромережі», – йдеться в повідомленні.

Падіння уламків спричинило пожежі. Ракета також поцілила в недобудований храм і капличку, заявив ОГП.

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Водночас Київська обласна військова адміністрація повідомляє про 11 поранених внаслідок російської атаки. У місті Вишневе пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

Крім того, в громадах Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів виникли перебої з енергопостачанням.

У цілому внаслідок російських ракетних ударів 2 січня в Харкові і Києві двоє людей загинули, майже 70 постраждали.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.