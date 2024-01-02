Майже 260 тисяч споживачів залишилися в Києві без електрики через удар РФ – Міненерго

Через ракетний удар у Києві зранку 2 січня знеструмлено майже 260 тисяч споживачів, відключалося обладнання підстанцій у Київській області, повідомило Міністерство енергетики України.

«Через масований ракетний обстріл у Києві пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій. На Київщині через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС», – ідеться в повідомленні.

Енергетики вказали, що «оперативно почнуть відновлювати обладнання, як тільки дозволить безпекова ситуація».

У цілому внаслідок російських ракетних ударів 2 січня в Харкові і Києві двоє людей загинули, майже 70 постраждали.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.