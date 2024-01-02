У Києві жінка померла у «швидкій» після ракетного удару – Кличко

Щонайменше одна людина загинула в Києві внаслідок ранкового ракетного удару сил РФ 2 січня, повідомив міський голова Віталій Кличко. Він також повідомив про зростання числа потерпілих.

«Одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті «швидкої». 27 постраждалих госпіталізовані», – вказав Кличко в телеграмі.

У цілому внаслідок російських ракетних ударів 2 січня в Харкові і Києві двоє людей загинули, майже 70 постраждали.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.