«За кожне зло доведеться відповідати» – голова офісу Зеленського про удари РФ по Києву та Харкову

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на російські удари, здійснені 2 січня по Києву та Харкову.

«Росіяни знову били по цивільних, по житлових будинках. За кожне зло доведеться відповідати», – написав у телеграмі керівник офісу Володимира Зеленського.

За доступними станом на 9:50 даними, внаслідок ракетних ударів у Києві та Харкові постраждали понад 60 людей, одна харківʼянка загинула.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.