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«За кожне зло доведеться відповідати» – голова офісу Зеленського про удари РФ по Києву та Харкову

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на російські удари, здійснені 2 січня по Києву та Харкову.

«Росіяни знову били по цивільних, по житлових будинках. За кожне зло доведеться відповідати», – написав у телеграмі керівник офісу Володимира Зеленського.

За доступними станом на 9:50 даними, внаслідок ракетних ударів у Києві та Харкові постраждали понад 60 людей, одна харківʼянка загинула.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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