ЗСУ 2 січня збили 72 з 99 запущених силами РФ ракет – Залужний

Українські військові 2 січня збили всі 35 удврних безпілотників і 72 з 99 російських ракет, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Залужний зазначив, що 2 січня війська РФ повторили масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому, 29 грудня.

Російські військові атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові обʼєкти, основним напрямом удару був Київ, додав головнокомандувач. Спочатку сили РФ атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, а вранці застосували стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС.

Унаслідок ракетних ударів, здійснених силами РФ 2 січня, загинули щонайменше четверо людей – двоє в Київській області, по одній у Києві та Харкові. Понад 90 людей постраждали.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.