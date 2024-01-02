Депутатка ВР Кіра Рудик постраждала внаслідок ракетної атаки 2 січня

Депутатка Верховної Ради, голова партії «Голос» Кіра Рудик зазнала легких ушкоджень унаслідок російської ракетної атаки зранку 2 січня.

«Мій будинок частково зруйнований. У мене більше немає вікон з одного боку. Маю легкі травми, але жива. Пожежі скрізь. Росіє, ти заплатиш», – написала Рудик у мережі Х, додавши кілька фотографій.

Унаслідок ракетних ударів, здійснених силами РФ 2 січня, загинули щонайменше четверо людей – двоє в Київській області, по одній у Києві та Харкові. Понад 70 людей постраждали.

1 січня президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.