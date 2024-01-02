Зеленський: посилення ППО України від партнерів «допомагає рятувати сотні життів щодня»

Триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару Росії по Україні, заявив президент Володимир Зеленський вранці 2 січня.

За його даними, до цього залучені понад 500 рятувальників, комунальників, енергетиків та поліцейських.

«Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким», – повідомив Зеленський.

Президент вказав на те, що, починаючи з 31 грудня, російські війська випустили по Україні близько 170 дронів Shahed та десятки ракет різних типів. Більшість із них була спрямована на цивільні об’єкти.

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Зеленский подякував партнерам, які допомагають зміцнювати протиповітряну оборону України:

«Очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «петріоти» та інші захисні системи. Цьогоріч продовжимо роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне. Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить».

Напередодні президент повідомив про розмову з прем’єр-міністром Канади, зокрема, про безпекові гарантії та захист неба в Україні.

Про загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки вранці у вівторок повідомляла влада Києва, Київської області та Харкова. Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив про зростання кількості постраждалих до 45.

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Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.