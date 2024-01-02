Ранкова атака: ДСНС повідомляє про другого загиблого в Києві

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок російської атаки на Київ вранці 2 січня – про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло 2 людини та 43 постраждало», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, психологи служби працюють на місці і вже надали допомогу 80 людям.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих жителів будинку зросла до 49. З них 43 людини госпіталізували.

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Раніше Кличко заявив, що одна з постраждалих внаслідок ранкової атаки померла в кареті швидкої допомоги.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні вранці 2 січня. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.