Уряд Норвегії дозволив прямий продаж зброї Україні

Уряд Норвегії дозволив прямі продажі зброї та оборонної продукції своєї оборонної промисловості Україні, йдеться в пресрелізі відомства.

«У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася в результаті агресивної війни Росії, вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Підтримка України важлива для безпеки Норвегії та Європи. Ми повинні планувати можливе продовження незаконної агресивної війни. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та пов’язаної з обороною продукції від норвезької оборонної промисловості в Україну», – розповів голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

Рішення набуває чинності з 1 січня 2024 року.

Зазначається, що «ця зміна політики означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до міністерства закордонних справ Норвегії за ліцензією на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну».

При цьому у МЗС наголошують, що «експортні ліцензії для прямих продажів будуть надаватися в кожному конкретному випадку».

«Усі заявки будуть ретельно оцінені. Контроль і надалі відбуватиметься в суворих і відповідальних рамках, відповідно до норм експортного контролю Норвегії», – йдеться у пресрелізі.

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня відвідав Осло для переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Ґар Стьоре та іншими лідерами країн Північної Європи щодо подальшої підтримки України у її війні проти російського вторгнення.