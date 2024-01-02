«Кинджали» по Києву і масовані обстріли українських міст: як світ реагує на дії Росії

Усі Різдв'яні свята, усі передноворічні і новорічні дні російська армія посилень атакує цивільну інфраструктуру України: житлові квартали багатьох міст, ринки, торгові центри, школи, дитсадки, лікарні, пологові будинки, музеї. На початку доби 2 січня 2024 року Росія завдала масованих ударів по Харкову і Києву зі застосуванням різних засобів ураження. Протиповітряній обороні України вдалося збити багато цілей, але міська інфраструктура зазнала руйнувань, є загиблі і постраждалі. «Голос Америки» та Радіо Свобода зібрали інформацію про те, як у світі реагують на масовані обстріли Росієї цивільної інфраструктури України.

Під ранок 2 січня 2024року Росія знову здійснила масовану повітряну атаку по цивільній та критичній інфраструктурі України, промислових та військових об'єктах. Основним напрямком удару – був Київ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

Силам Оборони України вдалося знищити:

усі 35 ударних дронів Shahed-136/131,

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»,

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

та 3 із 3 крилаті ракети «Калібр», написав Залужний у Telegram.

Якщо б ракети вразили свої цілі, наслідки були б катастрофічними

«Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» за допомогою системи ППО Patriot.

Це – рекорд. Якщо б ракети вразили свої цілі, наслідки були б катастрофічними. Дякую партнерам за ППО.

Немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них», – наголосив Залужний у соцмережі X (колишня Twitter).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram повідомляє, що внаслідок атаки по Україні 2 грудня відомо станом на 16:00 про 5 загиблих і 119 постраждалих цивільних.

За даними відомства, на місцях обстрілу задіяні понад 500 рятувальників й 111 одиниць техніки.

Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам, «які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита».

Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів

«І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «петріоти» та інші захисні системи, – написав Зеленський.

««Петріоти», «айріси», «насамси» – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме»

ООН

Пресслужба ООН оприлюднила заяву гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун із засудженням хвилі нападів РФ на столицю та інші великі міста України.

ООН нагадує РФ, що невибіркові удари й обстріл цивільного населення та цивільної інфраструктури суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом

«Від імені гуманітарного співтовариства я ще раз підтверджую наші зобов'язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації... Організація Об'єднаних Націй знову нагадує Російській Федерації, що невибіркові удари й обстріл цивільного населення та цивільної інфраструктури суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом», – наголосила Браун.

Вона зазначила, що через масштабні повітряні удари РФ гинуть і травмуються люди, зокрема діти, пошкоджень зазнають житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

«Викликає занепокоєння, що багато районів столиці України залишилися без світла та водопостачання саме тоді, коли очікується, що температура цього тижня знизиться майже до -20 градусів за Цельсієм. Унаслідок бойових дій без електроенергії також залишаються сотні тисяч людей у Донецькій області», – зазначає Браун.

Посол США в Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк твітує:

«Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час, як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна»

Американська дипломатка закликає продовжити підтримувати Україну в її захисті від російської агресії, наголошуючи, що Росія атакує українські міста і цивільне населення на тлі того, що в адміністрації президента Джо Байдена вичерпалося виділене фінансування для пакетів військової допомоги для України, а Конгрес США все ще не затвердив виділення нових коштів.

ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова пише:

«Сьогодні Україна стала жертвою чергового жорстокого нападу Росії. Столиці Київ і Харків обстріляні російськими ракетами та безпілотниками. Поранені та вбиті цивільні, зруйнована інфраструктура. Україні зараз потрібна додаткова підтримка, щоб врятувати життя. Росію буде притягнуто до відповідальності»

Молдова

Президентка Молдови Мая Санду написала в мережі Х:

«Від початку 2024 року тривають жорстокі атаки Росії на українські міста, що спричиняє смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України. Незмінна міжнародна підтримка має вирішальне значення для того, щоб українці могли захистити свій суверенітет і народ».

Латвія

«Чергова серія жорстоких авіаударів Росії по Києву сьогодні вранці, невинні мирні жителі знову стали жертвами російського тероризму. Українська ППО працює добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні святкування закінчилися, і Захід має налаштуватися серйозно та діяти зараз», – твітує президент Латвії Едгардс Рінкевичс.

Литва

«Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля тривають, – пише у мережі Х президент Литви Гітанас Науседа. – Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО до України зараз!»

Бельгія

Гай Ферхофштадт, колишній прем'єр-міністр Бельгії та депутат Європарламенту, так прокоментував події на своїй сторінці в мережі Х:

Прокинься, Європо!

«Київ під жорстоким ударом! 99 ракет Росія випустила по мирному населенню. Для ЄС немає альтернативи, крім як посилити підтримку України зараз. Військово, фінансово. Путін воює проти європейського способу життя, який відстоює Україна. Прокинься, Європо!»

Він також додав: «Ілоне Маску, сьогодні повідомляється, що російські ракети знищили ваш шоурум Tesla в Києві. Чи ви вчините правильно і засудите бомбардування Росією, під час яких також гинуть невинні мирні жителі?».

Сьогодні саме такий день, коли варто усі заморожені активи Росії відправити Україні для компенсації збитків, яких щодня завдає їй російська армія, наголошує дослідниця Енн Епплбаум.

«Росія вкотре продемонструвала свою зневагу до західного світу масованою атакою на Київ та інші міста сьогодні вранці. Сьогодні був би чудовий день, щоб арештувати заморожені активи Росії та почати використовувати їх для відшкодування збитків»

Forbes

Масована ракетна атака по Україні 2 січня обійшлась Росії в близько 620 мільйонів доларів. Підрахунки зробив Forbes на основі даних Повітряних сил ЗСУ.

Для розрахунку використовували такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, «Калібр» – 6,5 млн дол, «Іскандер» – 3 млн дол, «Онікс» – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, «Точка-У» – 0,3 млн дол, Х-55 – 2 млн дол, Х-555 – 4 млн дол, Х-47 «Кинджал» – 15 млн дол, Shahed-136 – 50 тис дол.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ очікує, «що всі держави рішуче засудять напад і вживуть рішучих заходів».

Він також закликав прискорити постачання до України додаткових систем ППО та боєприпасів, забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів і ракетами дальності більш як 300 кілометрів, схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні та ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

«Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні», – заявив Кулеба.