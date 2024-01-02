Посол ЄС після чергового удару Росії: Україна потребує додаткової підтримки

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова засудила черговий російський удар по українських містах і закликала надати допомогу Києву.

«Сьогодні Україна стала жертвою чергової жорстокої атаки РФ. Столиця Київ, Харків – під обстрілом російських ракет і безпілотників. Цивільні – вбиті й поранені, зруйнована інфраструктура. Україна потребує додаткової підтримки зараз, щоб врятувати життя. Росію буде притягнуто до відповідальності», – написала Матернова у соцмережі X (раніше Twitter).

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові. Понад 100 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові й промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули понад 40 людей, більше ніж 150 людей поранені.