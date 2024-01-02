У Польщі під час ракетної атаки РФ по Україні злітали винищувачі F-16

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що з метою гарантування безпеки повітряного простору держави використало дві пари винищувачів F-16, а також союзницький авіазаправник, повідомляє Польське радіо.

«У вівторок, 2 січня, приблизно о 5:45 ранку (це 6:45 за Києвом – ред.) піднято пару американських винищувачів, дислокованих на базі в місті Ласк у центрі Польщі, а приблизно о 6:15 злетіла польська пара з бази в районі Кшесіни, що є частиною міста Познань на заході Польщі», – ідеться в повідомленні.

Голова пресового відділу Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцек Ґоришевський у розмові з Інформаційним агентством Польського радіо повідомив, що патрулювання було пов’язане з російською масованою ракетною атакою по території України.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і столичній області, ще одна в Харкові. Понад 100 людей постраждали.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Одна з ракет, за даними польського командування, залетіла на 40 кілометрів углиб повітряного простору Польщі і була там близько 3 хвилин. Пізніше цю інформацію підтвердив генерал Веслав Кукула, начальник генерального штабу польських збройних сил.