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Енергетики відновили електропостачання майже у всьому Києві – ДТЕК

Через ракетний удар у Києві зранку 2 січня було знеструмлено майже 260 тисяч споживачів
Через ракетний удар у Києві зранку 2 січня було знеструмлено майже 260 тисяч споживачів

Енергетики відновили електропостачання 250 тисячам киян, які залишилися без світла через ранковий обстріл, повідомила компанія ДТЕК удень 2 січня.

«Без живлення залишається частина жителів Куренівки. Докладаємо усіх зусиль, щоб повернути світло якомога швидше. Орієнтовний термін відновлення – 17.00», – ідеться в повідомленні.

Через ракетний удар у Києві зранку 2 січня знеструмлено майже 260 тисяч споживачів, відключалося обладнання підстанцій у Київській області, повідомило Міністерство енергетики України.

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