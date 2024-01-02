Чехія посилює співпрацю з Україною у спільному виготовленні й розробці зброї – уповноважений

Чеський військовий комплекс посилює співпрацю з українськими партнерами і працює над виготовленням і модернізацією зброї й амуніції, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода уповноважений уряду Чехії з відновлення України Томаш Копечний.

За його словами, приватні компанії обох країн нині перебувають у тісному контакті й розробляють механізми для спільного виготовлення й модернізації озброєння, потрібного для Збройних сил України. Водночас, додав Копечний, бізнес має домовитися між собою про вигідні умови цієї співпраці.

«Є багато компаній, і Україна була одним із найбільших експортерів зброї у світі, особливо до 2014 року. Зараз Чехія також вже багато років входить до топ 20 експортерів у світі. Тож багато компаній конкурують між собою своєю продукцією, своїми експортними ринками», – розповів Томаш Копечний.

«Зараз вони сидять разом з різних причин, але всі вони згодні з тим, що нам потрібно працювати разом. Ми маємо дуже перспективний проєкт, зосереджений на стрілецькій зброї, легкому озброєнні. Це проєкт між компанією з чеської сторони, я можу назвати її CZKOLT, яка працює з українським партнером, якого я не буду розголошувати. Також вже понад півтора року ми обговорюємо, як нам працювати разом над модернізацією, розділенням основних бойових танків», – додав він.

За словами Копечного, вже є результати співпраці між Україною і Чехією у сфері озброєння.

«Компанія «Татра» працює в Україні вже багато років. І з 2015 року, коли ми почали їздити туди разом, у них склалися чудові партнерські стосунки. Одним із результатів чого є, наприклад, легендарна мотивація всіх друзів українців, «русскій воєнний корабль», який потонув від ракети, випущеної з з чеського шасі. Це також слід чесько-української співпраці, і я пишаюся цим. Це шлях вперед. Деякі компанії вже керують, вони вже там. Над деякими ми працюємо. Але, знову ж таки, це повинно мати сенс і з точки зору бізнесу», – сказав уповноважений.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Копечний працював у Міністерстві оборони Чехії й був одним із тих, хто відповів на заклик допомоги від України і готував постачання зброї, а після початку великої війни намагався якомога швидше доправити необхідну зброю ЗСУ.

Восени Міноборони Чехії анонсувало спільну з Данією передачу танків і зброї Україні. Раніше голова чеського уряду заявив, що підтвердив президенту України готовність Праги надати українській армії «більше ударних вертольотів і сотні тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів найближчими місяцями».