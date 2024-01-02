Залужний назвав рекордом число збитих «Кинджалів» і закликав партнерів надати більше систем ППО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що 10 із 10 російських ракет «Кинджал», які збили українські сили 2 січня – це рекорд, і закликав партнерів надати Україні більше таких систем.

«Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» за допомогою системи ППО Patriot. Це – рекорд. Якщо б ракети вразили свої цілі, наслідки були б катастрофічними. Дякую партнерам за ППО. Немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них», – написав Залужний у соцмережі X (колишня Twitter).

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові. Понад 100 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові й промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.