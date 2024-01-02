В ОГП повідомили про зростання числа загиблих і поранених дітей через агресію Росії

В Україні, за останніми даними ювенальних прокурорів, 515 дітей загинули внаслідок збройної агресії Росії, ще щонайменше 1179 – зазнали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив Офіс генпрокурора.

«Протягом останньої доби: 1 січня внаслідок ворожої атаки БпЛА по Одесі загинув 15-річний хлопець. 2 січня внаслідок обстрілу військами держави-агресора столиці постраждав 2-річний хлопчик, він перебуває в лікарні. 2 січня через ракетний обстріл окупантами Харкова травмовано п’ятьох дітей віком від 6 до 13 років. 2 січня внаслідок обстрілу ворогом Київської області постраждав 6-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні ОГП.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за оновленими даними, а Харкові 2 січня внаслідок російських обстрілів постраждали загалом 52 людини, з них шестеро – діти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові. Понад 100 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».