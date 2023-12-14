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Новини | Суспільство

Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot

У листопаді посол Німеччини Мартін Єґер повідомив, що ще одна система протиповітряної оборони Patriot із Німеччини буде розгорнута в Україні взимку
У листопаді посол Німеччини Мартін Єґер повідомив, що ще одна система протиповітряної оборони Patriot із Німеччини буде розгорнута в Україні взимку

Німецький уряд погодив черговий пакет військової допомоги Україні, повідомила його пресслужба 14 грудня.

За повідомленням, до нового пакету увійшли:

  • 9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206)
  • 1 зенітно-ракетний комплекс Patriot
  • ракети до Patriot
  • 7 1390 боєприпасів 155 міліметрів із запасів Бундесверу
  • три мобільні дистанційно контрольовані системи для розмінування
  • 14 систем для виявлення дронів
  • вісім вантажівок Zetros
  • чотири напівпричепи HX81
  • 8 тягачів Zetros
  • чотири автомобілі
  • 47 040 боєприпасів 40 міліметрів

Попередній пакет військової допомоги Німеччина передала Україні 8 грудня. У листопаді посол Німеччини Мартін Єґер повідомив, що ще одна система протиповітряної оборони Patriot із Німеччини буде розгорнута в Україні взимку.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.

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