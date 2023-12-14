Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot

Німецький уряд погодив черговий пакет військової допомоги Україні, повідомила його пресслужба 14 грудня.

За повідомленням, до нового пакету увійшли:

9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206)

1 зенітно-ракетний комплекс Patriot

ракети до Patriot

7 1390 боєприпасів 155 міліметрів із запасів Бундесверу

три мобільні дистанційно контрольовані системи для розмінування

14 систем для виявлення дронів

вісім вантажівок Zetros

чотири напівпричепи HX81

8 тягачів Zetros

чотири автомобілі

47 040 боєприпасів 40 міліметрів

Попередній пакет військової допомоги Німеччина передала Україні 8 грудня. У листопаді посол Німеччини Мартін Єґер повідомив, що ще одна система протиповітряної оборони Patriot із Німеччини буде розгорнута в Україні взимку.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.