Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot

Німецький уряд погодив черговий пакет військової допомоги Україні, повідомила його пресслужба 14 грудня.
За повідомленням, до нового пакету увійшли:
- 9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206)
- 1 зенітно-ракетний комплекс Patriot
- ракети до Patriot
- 7 1390 боєприпасів 155 міліметрів із запасів Бундесверу
- три мобільні дистанційно контрольовані системи для розмінування
- 14 систем для виявлення дронів
- вісім вантажівок Zetros
- чотири напівпричепи HX81
- 8 тягачів Zetros
- чотири автомобілі
- 47 040 боєприпасів 40 міліметрів
Попередній пакет військової допомоги Німеччина передала Україні 8 грудня. У листопаді посол Німеччини Мартін Єґер повідомив, що ще одна система протиповітряної оборони Patriot із Німеччини буде розгорнута в Україні взимку.
Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.
Форум