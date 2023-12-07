Німеччина виділить Україні 17 мільйонів євро на житло для ВПО – Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Повідомляється, що за рахунок цих коштів у 2024 році планують видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів.

«Через війну багато громадян України були змушені покинути свої домівки й стати внутрішньо переміщеними особами. Для більшості з них питання житла є найбільш важливим, тому ми готові підтримати Україну та її населення додатковими грантовими коштами, що надаються урядом ФРН», – цитує відомство директора представництва KfW в Україні Лоренца Ґесснера.

17 мільйонів євро грантових коштів є складовою програми німецько-української співпраці з розвитку, загальна сума якої цьогоріч становила понад 600 мільйонів євро.