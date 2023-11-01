Звернення від одного члена сімʼї, а не від кожного окремо – змінилися правила оформлення виплат ВПО

Із 1 листопада змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Зокрема, для оформлення виплат ВПО від сьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців. Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО», – повідомляє пресслужба відомства.

Нововведення передбачені відповідною постановою уряду.

Наразі в Україні зареєстровано майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб.