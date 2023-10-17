Мінсоцполітики: понад 140 тисяч ВПО позбавлені виплат через невідповідність критеріям

Міністерство соціальної політики за результатами перевірки внутрішньо переміщених осіб зупинило виплати понад 140 тисячам осіб через невідповідність критеріям, повідомила в інтерв’ю виданню Forbes очільниця відомства Оксана Жолнович.

«Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 000 осіб. Для бюджету – зменшення видатків орієнтовно на 400 млн на місяць. Наразі така верифікація відбувається постійно. Також щомісяця ми проводимо перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще у 9800 було подвоєння, тобто людина отримала виплати у кількох громадах», – повідомила Жолнович.

Міністр розповіла про випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік, і при цьому придбала автомобіль Mercedes 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн.

«Також зафіксовано близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн», – додала вона.

У серпні уряд вніс зміни в постанову про те, що людина яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо), втрачає право на виплати.

Наразі в Україні зареєстровано майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб.