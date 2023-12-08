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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Міністр оборони України Рустем Умєров (ліворуч) і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Київ, 21 листопада 2023 року, ілюстративне фото
Міністр оборони України Рустем Умєров (ліворуч) і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Київ, 21 листопада 2023 року, ілюстративне фото

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та автівки, йдеться в повідомленні уряду країни.

Згідно з даними відомства, до нового військового пакету пакету увійшли:

  • розвідувальний безпілотник LUNA NG;
  • 10 розвідувальних дронів VECTOR;
  • 1 750 снарядів калібру 155 мм;
  • 70 автоматичних гранатометів MGW;
  • 6 патрульних машин;
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 100 тисяч військових аптечок.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.

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