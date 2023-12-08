Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та автівки, йдеться в повідомленні уряду країни.

Згідно з даними відомства, до нового військового пакету пакету увійшли:

розвідувальний безпілотник LUNA NG;

10 розвідувальних дронів VECTOR;

1 750 снарядів калібру 155 мм;

70 автоматичних гранатометів MGW;

6 патрульних машин;

8 вантажівок Zetros;

100 тисяч військових аптечок.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.