Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та автівки, йдеться в повідомленні уряду країни.
Згідно з даними відомства, до нового військового пакету пакету увійшли:
- розвідувальний безпілотник LUNA NG;
- 10 розвідувальних дронів VECTOR;
- 1 750 снарядів калібру 155 мм;
- 70 автоматичних гранатометів MGW;
- 6 патрульних машин;
- 8 вантажівок Zetros;
- 100 тисяч військових аптечок.
Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.
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