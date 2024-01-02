Нікополь зазнав артилерійського обстрілу, поранені двоє людей – Лисак

Двоє людей зазнали поранень під час артилерійського обстрілу Нікополя 2 січня, повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

«50-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий, 59 років, лікуватиметься амбулаторно», – ідеться в повідомленні.

За даними Сергія Лисака, пошкоджено приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура, торговий павільйон, три багатоповерхові будинки, 16 приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі, лінія електропередачі та газопроводи.

Нікополь – місто в Дніпропетровській області, розташоване через річку Дніпро напроти окупованого міста Енергодар у Запорізькій області. З іншого берега Дніпра Нікополь перебуває у прямій досяжності російської артилерії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.