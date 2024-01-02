РФ випустила по Україні «500 ракет і дронів» за 5 днів. Зеленський обговорив посилення ППО з Сунаком

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх п’яти днів Росія випустила по території України щонайменше 500 ракет й ударних дронів. Як повідомила пресслужба голови держави, він сказав про це у телефонній розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, наголосивши на важливості посилення протиповітряної оборони України.

«Дякую за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами і ракетами. Обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО і далекобійних спроможностей ЗСУ», – написав Зеленський у телеграмі.

Як повідомила пресслужба президента, Зеленський і Сунак також «відзначили продуктивну роботу» над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської Спільної декларації «Групи семи». Сторони доручили командам якнайшвидше фіналізувати угоду, йдеться в повідомленні.

У пресслужбі британського прем’єра повідомили, що Ріші Сунак у розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що Британія «продовжуватиме непохитно підтримувати Україну, яка бореться з агресією й окупацією».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові. Понад 100 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».