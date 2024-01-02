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Ігнат заперечив, що масований удар РФ по Україні був реакцією на обстріл Бєлгорода

«А війна взагалі проти України – це реакція на що? Це йде війна», – сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України
«А війна взагалі проти України – це реакція на що? Це йде війна», – сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відкинув слова президента Росії Володимира Путіна про те, що нинішні удари російської армії є нібито відповіддю на обстріл російського Бєлгорода 30 грудня.

«Ну, а за літаки російські збиті [була реакція]? А за «русский военный корабль» потоплений? Це теж все реакції, чи як це сприймати? А війна взагалі проти України – це реакція на що? Це йде війна. Так, зрозуміло, потрібна картинка сьогодні, щоб показати росіянам, що вони тут «помстилися» за все-все-все, і, відповідно, у цій інформаційній парадигмі вони виступають, і Путін говорить про це, всі їхні телеграм-канали показують це. Беруть найжорстокіші картинки, … і показують, що це «великое возмездие», – сказав Ігнат в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода Live).

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Більше сотні ракет та дронів: наслідки нового масованого обстрілу Києва та Харкова (фотосвідчення)
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Більше сотні ракет та дронів: наслідки нового масованого обстрілу Києва та Харкова (фотосвідчення)

Під ранок 2 січня 2024 року армія РФ здійснила масовану атаку на цивільну та військову інфраструктуру України, випустивши по українських містах 99 ракет різного типу та 35 БПЛА Shahed

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові й промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Загинули понад 40 людей, більше ніж 150 людей поранені.

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