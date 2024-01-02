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Більше сотні ракет та дронів: наслідки нового масованого обстрілу Києва та Харкова (фотосвідчення)

Під ранок 2 січня 2024 року армія РФ здійснила масовану атаку на цивільну та військову інфраструктуру України, випустивши по українських містах 99 ракет різного типу та 35 БПЛА Shahed

Силам ППО ЗСУ вдалося знищити 107 засобів повітряного нападу, зокрема 10 з 10 аеробалістичних ракет «Кинджал». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав це рекордом.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram повідомила, що внаслідок атаки по Україні 2 січня станом на 16:00 відомо про 5 загиблих і 119 постраждалих цивільних. Ракети та уламки від них пошкодили житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та громадські місця і спричинили численні пожежі.

Радіо Свобода зібрало фотосвідчення наслідків масованої ракетної атаки 2 січня 2024 року .

Київ. Пожежа, що виникла внаслідок російського обстрілу.&nbsp; 2 січня 2024 року. Міська влада Києва повідомляла про влучання та загоряння у Подільскому, Святошинському, Печерському, Деснянському та Оболонському районах
1 Київ. Пожежа, що виникла внаслідок російського обстрілу.  2 січня 2024 року.

Міська влада Києва повідомляла про влучання та загоряння у Подільскому, Святошинському, Печерському, Деснянському та Оболонському районах
Рятувальники працюють на місці пожежі після російського ракетного удару. Київ, 2 січня 2024 року. Компанія ДТЕК заявила, що внаслідок російського удару зникло світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах
2 Рятувальники працюють на місці пожежі після російського ракетного удару. Київ, 2 січня 2024 року.

Компанія ДТЕК заявила, що внаслідок російського удару зникло світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах
Пожежа внаслідок російського ракетного удару по Києву. Україна, 2 січня 2024 року
3 Пожежа внаслідок російського ракетного удару по Києву. Україна, 2 січня 2024 року
Житлові будинки Києва, що зазнали пошкоджень внаслідок російської масованої атаки 2 січня 2024 року
4 Житлові будинки Києва, що зазнали пошкоджень внаслідок російської масованої атаки 2 січня 2024 року
Пожежники працюють біля пошкодженого житлового будинку у Києві 2 січня 2024 року. Наразі відомо про загибель двох киян
5 Пожежники працюють біля пошкодженого житлового будинку у Києві 2 січня 2024 року. Наразі відомо про загибель двох киян
Харків. Експерти працюють біля пошкодженого житлового будинку в центральній частині міста. Воронка виникала внаслідок російського ракетного обстрілу 2 січня. &nbsp;
6 Харків. Експерти працюють біля пошкодженого житлового будинку в центральній частині міста. Воронка виникала внаслідок російського ракетного обстрілу 2 січня.
 
Руйнування і пошкоджений автомобіль в центрі Харкова, 2 січня 2024 року. Міська влада повідомила про одного загиблого
7 Руйнування і пошкоджений автомобіль в центрі Харкова, 2 січня 2024 року. Міська влада повідомила про одного загиблого
Харків, 2 січня 2024 року. Зруйнований російським ракетним обстрілом будинок. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за оновленими даними, в Харкові 2 січня внаслідок російських обстрілів постраждали загалом 52 людини, з них шестеро &ndash; діти
8 Харків, 2 січня 2024 року. Зруйнований російським ракетним обстрілом будинок.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за оновленими даними, в Харкові 2 січня внаслідок російських обстрілів постраждали загалом 52 людини, з них шестеро – діти
Експерти оглядають воронку від вибуху поруч із будівлею в центрі Харкова
9 Експерти оглядають воронку від вибуху поруч із будівлею в центрі Харкова
Рятувальники розмовляють із пораненим внаслідок російської ракетної атаки. Харків, 2 січня 2024 року
10 Рятувальники розмовляють із пораненим внаслідок російської ракетної атаки. Харків, 2 січня 2024 року
Пошкоджений житловий будинок в центрі Харкова. Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня.&nbsp;&laquo;Суспільне&raquo;&nbsp;з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові й промислові об&rsquo;єкти. Джерело видання &laquo;Українська правда&raquo; у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об&rsquo;єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо
11 Пошкоджений житловий будинок в центрі Харкова.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові й промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо
Місцева жителька з котом на руках. Харків, 2 січня 2024 року
12 Місцева жителька з котом на руках. Харків, 2 січня 2024 року
Сапер оглядає уламок російської ракети в Харкові. Силам ППО ЗСУ вдалося знищити 107 засобів повітряного нападу, зокрема 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет &laquo;Калібр&raquo; та 10 з 10 аеробалістичних ракет &laquo;Кинджал&raquo;. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав це рекордом
13 Сапер оглядає уламок російської ракети в Харкові.

Силам ППО ЗСУ вдалося знищити 107 засобів повітряного нападу, зокрема 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр» та 10 з 10 аеробалістичних ракет «Кинджал». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав це рекордом
Харків, 2 січня 2024 року. Сапери працюють на місці падіння уламків російської ракети. Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова засудила черговий російський удар по українських містах і закликала надати допомогу Києву. &laquo;Дякую партнерам за ППО. Немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них&raquo;, &ndash;&nbsp;написав&nbsp;Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у соцмережі X (колишня Twitter)
14 Харків, 2 січня 2024 року. Сапери працюють на місці падіння уламків російської ракети.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова засудила черговий російський удар по українських містах і закликала надати допомогу Києву. «Дякую партнерам за ППО. Немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них», – написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у соцмережі X (колишня Twitter)

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