Силам ППО ЗСУ вдалося знищити 107 засобів повітряного нападу, зокрема 10 з 10 аеробалістичних ракет «Кинджал». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав це рекордом.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram повідомила, що внаслідок атаки по Україні 2 січня станом на 16:00 відомо про 5 загиблих і 119 постраждалих цивільних. Ракети та уламки від них пошкодили житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та громадські місця і спричинили численні пожежі.

Радіо Свобода зібрало фотосвідчення наслідків масованої ракетної атаки 2 січня 2024 року .