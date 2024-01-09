ООН: близько 40% населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги в 2024-му

У той час, як російське повномасштабне вторгнення в Україну продовжує спричиняти смерті й руйнування, понад 14,6 мільйонів людей усередині країни – приблизно 40 відсотків населення – потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році, заявило Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Поточна гуманітарна ситуація, ймовірно, ще більше погіршиться цього року, якщо військові дії триватимуть, а удари, спрямовані на енергетику й іншу критичну інфраструктуру, частішатимуть протягом нинішньої зими, кажуть в управлінні.

«Щодня гинуть і зазнають поранення цивільні, а їхні будинки і критична інфраструктура руйнуються. Перший тиждень січня приніс Україні хвилю нападів, яка почалася 29 грудня і триває досі. Родини по всій Україні зустрічали Новий рік під звуки сирен повітряної тривоги… 2 січня гуманітарні працівники столиці Києва нарахували понад 30 вибухів лише в цьому місті. Ударів також зазнав Харків, повідомляли про щонайменше п’ять жертв серед цивільного населення, 130 людей були поранені того дня. Донецька область залишилася без світла і води в той час, як минулого тижня температура опустилася значно нижче нуля», – йдеться в повідомленні Представництва ООН в Україні.

За даними агенції ООН, війна також змусила близько 6,3 мільйона українців виїхати за кордон, а станом на кінець 2023 року по всій Європі було зафіксовано 5,9 мільйона біженців з України.

В ООН анонсували, що 15 січня Управління ООН з координації гуманітарних питань й Управління Верховного комісара ООН у справах біженців планують спільно запустити План гуманітарних потреб і реагування для України, а також Регіональний план щодо біженців на 2024 рік.

«Задоволення найнагальніших потреб в Україні й сусідніх країнах вимагатиме посиленої і постійної підтримки з боку держав-членів, приватного сектора й партнерів», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні кілька днів Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні від початку хвилі атак Росії, що почалася 29 грудня, зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, у тому числі двох дітей, і 421 випадок поранення цивільних осіб в 12 областях. Це дані станом на 2 січня.