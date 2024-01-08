Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Нова масована атака Росії на Україну забрала людські життя (фотосвідчення)

8 січня Росія запустила чергову хвилю гіперзвукових і крилатих ракет по території України.

Через ранкову масовану атаку сил РФ постраждали 38 людей, повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Четверо людей загинули, 38 поранені – Нацполіція документує наслідки чергового ракетного обстрілу України армією РФ», – йдеться в повідомлені.

За інформацією правоохоронців, 8 січня вранці РФ атакувала Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області.

«Станом на 12:00 відомо про чотирьох загиблих. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури, транспортні засоби. Поліцейські працюють на місцях влучань, надають допомогу людям, документують воєнні злочини Росії», – поінформували у НПУ.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.

Автори:

Радіо Свобода

Reuters

AFP

Рятувальники несуть тіло жінки, яка загинула під час російського ракетного удару по місту Зміїв, що на сході Харківщини, 8 січня 2024 року. Російські війська завдали масованої хвилі ракетних ударів по українських регіонах, забравши життя щонайменше чотирьох мирних жителів, поранивши щонайменше 40 і завдавши шкоди інфраструктурі та економічним об&rsquo;єктам, заявили офіційні представники влади
1 Рятувальники несуть тіло жінки, яка загинула під час російського ракетного удару по місту Зміїв, що на сході Харківщини, 8 січня 2024 року.

Російські війська завдали масованої хвилі ракетних ударів по українських регіонах, забравши життя щонайменше чотирьох мирних жителів, поранивши щонайменше 40 і завдавши шкоди інфраструктурі та економічним об’єктам, заявили офіційні представники влади
Жінка плаче після ракетного обстрілу у Змієві. Низку вибухів зафіксували в Харківській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Запорізькій областях &nbsp;
2 Жінка плаче після ракетного обстрілу у Змієві.

Низку вибухів зафіксували в Харківській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Запорізькій областях

 
Жителі та рятувальники у Змієві зранку розбирали завали після російського ракетного удару &nbsp;
3 Жителі та рятувальники у Змієві зранку розбирали завали після російського ракетного удару


 
На скріншоті з відео: представники ДСНС рятують чоловіка&nbsp;з-під завалів&nbsp;у Змієві
4 На скріншоті з відео: представники ДСНС рятують чоловіка з-під завалів у Змієві
Зміїв. Велика вирва та руйнування цивільних будинків після російської атаки рано-вранці &nbsp;
5 Зміїв. Велика вирва та руйнування цивільних будинків після російської атаки рано-вранці

 
Люди ховаються на станції метро під час повітряної тривоги в Києві 8 січня 2024 року. Україна заявила, що її протиповітряна оборона знищила 18 із 51 ракети, що є меншим показником збиття, ніж зазвичай. Київ пояснює це великою кількістю балістичних ракет, випущених Росією
6 Люди ховаються на станції метро під час повітряної тривоги в Києві 8 січня 2024 року.

Україна заявила, що її протиповітряна оборона знищила 18 із 51 ракети, що є меншим показником збиття, ніж зазвичай. Київ пояснює це великою кількістю балістичних ракет, випущених Росією
За словами політика, який проживає у Кривому Розі Дніпропетровської області, Олександра Вілкула, у місті загинув 62-річний чоловік, були пошкоджені десятки приватних будинків, багатоквартирних будинків і торговельний центр після влучення дев&rsquo;яти російських ракет. Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак&nbsp;уточнив, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків: &laquo;58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані&raquo;
7 За словами політика, який проживає у Кривому Розі Дніпропетровської області, Олександра Вілкула, у місті загинув 62-річний чоловік, були пошкоджені десятки приватних будинків, багатоквартирних будинків і торговельний центр після влучення дев’яти російських ракет.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків: «58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані»
Слідчі стоять біля автомобіля, знищеного внаслідок російського ракетного удару в Запоріжжі
8 Слідчі стоять біля автомобіля, знищеного внаслідок російського ракетного удару в Запоріжжі
П&#39;ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Запоріжжя, де, за словами керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка, були обстріляні житлові квартали. &laquo;Жодної військової цілі&raquo;, &ndash; написав він у Telegram &nbsp;
9 П'ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Запоріжжя, де, за словами керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка, були обстріляні житлові квартали.

«Жодної військової цілі», – написав він у Telegram
 
Російські удари по Україні відбулися на тлі похолодання, яке охопило Україну. Наприклад, температура в Запоріжжі коливалася від мінус 2 до мінус 11 градусів за Цельсієм &nbsp;
10 Російські удари по Україні відбулися на тлі похолодання, яке охопило Україну. Наприклад, температура в Запоріжжі коливалася від мінус 2 до мінус 11 градусів за Цельсієм

 

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG