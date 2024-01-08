Нова масована атака Росії на Україну забрала людські життя (фотосвідчення)

1 Рятувальники несуть тіло жінки, яка загинула під час російського ракетного удару по місту Зміїв, що на сході Харківщини, 8 січня 2024 року.



Російські війська завдали масованої хвилі ракетних ударів по українських регіонах, забравши життя щонайменше чотирьох мирних жителів, поранивши щонайменше 40 і завдавши шкоди інфраструктурі та економічним об’єктам, заявили офіційні представники влади