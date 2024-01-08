Нова масована атака Росії на Україну забрала людські життя (фотосвідчення)

Через ранкову масовану атаку сил РФ постраждали 38 людей, повідомляє пресслужба Національної поліції.
«Четверо людей загинули, 38 поранені – Нацполіція документує наслідки чергового ракетного обстрілу України армією РФ», – йдеться в повідомлені.
За інформацією правоохоронців, 8 січня вранці РФ атакувала Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області.
«Станом на 12:00 відомо про чотирьох загиблих. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури, транспортні засоби. Поліцейські працюють на місцях влучань, надають допомогу людям, документують воєнні злочини Росії», – поінформували у НПУ.
Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.
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