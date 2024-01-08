Масована атака по Україні 8 січня: Ігнат пояснив, чому вдалось збити лише 18 ракет

Попри те, що під час масованої атаки Росії по Україні вранці 8 січня вдалось збити 18 ракет, «відсоток збиття залишається тим самим», наголосив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Велика кількість була балістичних ракет, такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, такі як Patriot. Тому такий результат сьогодні (8 січня – ред.), тому що багато кажуть що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається як і був», - пояснив він.

За словами Ігната, «звісно, Х-101 хотілось і більше збити, але 18 з 24 теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу».

«Бачите, меншають атаки. Те, що було 29 грудня – 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз маємо 59», – констатував спікер.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.