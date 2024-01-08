В Україні масштабна повітряна тривога – зафіксовано пуски крилатих ракет, злетіли МіГ-31К

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу, повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – попередили українські військові.

О 6.29 у Повітряних силах ЗСУ казали про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

О 6.50 військові повідомили про зліт ще двох російських винищувачів МіГ-31К.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів, в тому числі прикордонні з РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.