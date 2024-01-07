Південні і східні області України атакують «шахеди» і ракети

Повітряна тривога ввечері 7 січня оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях (в окупованому Криму та на Луганщині тривога є постійною).

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, російські сили запустили «шахеди» з півдня.

Харків у цей же час військові РФ обстрілюють ракетами.

«Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів», – поінформував міський голова Харкова Ігор Терехов.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів, в тому числі прикордонні з РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.