У Харківській області внаслідок російського обстрілу загинула людина, двоє поранені – прокуратура

Унаслідок обстрілу Купʼянського району Харківської області загинула одна людина, ще двоє поранені, повідомила Харківська обласна прокуратура 7 січня.

За даними відомства, вдень російські війська обстріляли село Сенькове. Поранення зазнав 17-річний підліток.

Невдовзі армія РФ обстріляла село Нечволодівка, там зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі, йдеться у повідомленні прокуратури. Внаслідок обстрілу загинув 50-річний місцевий житель. Крім того, травми зазнала жінка, їй надали допомогу на місці.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів, в тому числі прикордонні з РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.