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У Харківській області внаслідок російського обстрілу загинула людина, двоє поранені – прокуратура

Місто Куп'янськ Харківської області після деокупації, вересень 2022 року
Місто Куп'янськ Харківської області після деокупації, вересень 2022 року

Унаслідок обстрілу Купʼянського району Харківської області загинула одна людина, ще двоє поранені, повідомила Харківська обласна прокуратура 7 січня.

За даними відомства, вдень російські війська обстріляли село Сенькове. Поранення зазнав 17-річний підліток.

Невдовзі армія РФ обстріляла село Нечволодівка, там зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі, йдеться у повідомленні прокуратури. Внаслідок обстрілу загинув 50-річний місцевий житель. Крім того, травми зазнала жінка, їй надали допомогу на місці.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів, в тому числі прикордонні з РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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