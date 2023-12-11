Росія посилює наступ: Куп’янськ, Авдіївка. Зеленський прибув у США

Ракетні обстріли Києва і посилення наступу Росії на фронті

Наслідки нічного обстрілу: Росія обстріляла Київ балістичними ракетами. В Авдіївці ЗСУ успішно контратакували армію РФ, повідомляють аналітики британської розвідки.

Водночас російські загарбники стягують додаткові сили на Куп’янський напрямок. Мета – нібито захопити населений пункт Синьківка, щоб створити умови для блокування самого Куп'янська, повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал Сирський.

Що відбувається на Лимано-Куп’янському напрямку? Навіщо армія Росії стягує туди резерви?

Зеленський прибув до США: з якою метою?

Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Зустрічається із міністром оборони Остіном. А на 12 грудня у нього запланована зустріч із президентом США Джо Байденом. Потім буде зустріч із спікером Палати представників Джонсоном та іншими сенаторами. Про що буде йтися і чи може це вплинути на надання США допомоги Україні?

Орбан у кутку...в Аргентині

Перед цим Зеленський побував на інавгурації президента Аргентини. Там же поспілкувався із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Чому ці візити важливі та про що домовляється Зеленський?

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