«Витримати цей рік означає витримати війну» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що «витримати цей рік означає витримати війну».



«Головний пріоритет нашої держави – незмінно – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад. Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам – мати змогу знищувати ворога», – заявив він у своєму відеозверненні.



За його словами, найбільш інтенсивні бої зараз – це Авдіївка, Мар’їнський, Бахмутський, Лиманський, Куп’янський напрямки та південна ділянка фронту.



Зеленський повідомив, що українська влада працює з усіма партнерами для того, щоб цього місяця Україна отримала «достатній обсяг оборонних пакетів».



«Зараз уже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти», – додав президент.

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Україна стикнулася з затримкою допомоги від США та Євросоюзу. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.

Крім того, у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.

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Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Генштаб ЗСУ останнім часом повідомляє про відбиття російських атак практично на всіх напрямках фронту. Крім того, в останні дні Москва посилила масовані атаки по Україні як з застосування ракет різних типів, так і безпілотників.

Наприкінці 2023 року американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Росія продовжить завдавати масштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний стан і здатність України давати відсіч вторгненню РФ.