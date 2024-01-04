Допомога Україні «не є благодійністю» – Кулеба в інтервʼю CNN

Допомога, яку Сполучені Штати та інші західні партнери надають Україні, не є благодійністю, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю американській телекомпанії CNN.

«Україна продовжуватиме боротьбу з тими ресурсами, які має. І як правильно сказав генеральний секретар (НАТО Єнс Столтенберґ – ред.), те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція на захист НАТО, а також на захист американського народу.

Ті, хто у своїх зовнішньополітичних розрахунках думають, що Путін не зважиться напасти на країну НАТО, якщо побачить, що він може досягти успіху в Україні, роблять величезну помилку. Тому, якою б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато вищою», – наголосив український міністр.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних та міграційних заходів на кордоні США та Мексики.