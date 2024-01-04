Система ППО SKINEX та ракети до IRIS-T. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина 4 січня оновила список поставленої Україні військової допомоги.

Як повідомляє пресслужба німецького уряду, Берлін, серед іншого, передав Києву ракети до систем ППО IRIS-T SLM, боєприпаси до Leorard 2A6 та 10 бронемашин Marder з амуніцією та запчастинами.

До нового пакету допомоги від Німеччини також увійшли:

систему протиповітряної оборони SKINEX з боєприпасами;

два радари повітряного спостереження TRML-4D;

понад 9000 боєприпасів калібру 155 мм;

2 машини розмінування WISENT 1;

30 систем виявлення дронів та інше.

В уряді Німеччини зауважують, що цей перелік військової допомоги, наданої Україні, включає поставки з боку збройних сил Німеччини, промисловості та заходи допомоги спільно з партнерами, які, серед іншого, фінансувалися з фондів уряду для розбудови безпекового потенціалу.



Фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік) та додаткові дозволи на взяття зобов’язань у наступні роки на суму 10,5 млрд євро. Ці кошти будуть використані насамперед на військову допомогу Україні.

Раніше 4 cічня німецький мовник Deutsche Welle з посиланням на дані соціологів повідомив, що в ФРН в останні місяці знову спостерігалося зростання числа прихильників більш комплексного надання Україні військової техніки (21 %), що на 7% більше за попередні дані. За даними соцопитування Deutschlandtrend, кількість тих, для кого постачання німецької зброї заходить занадто далеко, досі значно більша і становить третину. Водночас 80 відсотків опитаних сумніваються, що Німеччина та інші держави ЄС зможуть компенсувати будь-яку нестачу американської допомоги Україні.

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Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних та міграційних заходів на кордоні США та Мексики.