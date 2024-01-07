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Сили РФ вдарили по місту Кролевець на Сумщині: пошкоджено понад 20 будинків – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Сумської області, грудень 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів силами РФ Сумської області, грудень 2023 року, ілюстративне фото

У неділю, 7 січня, російські військові завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Місцева влада пише, що сили РФ «спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу «Шахед».

Попередньо, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям, кажуть в ОВА.

Жителів Сумщини в ОВА закликали дбати про власну безпеку та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів, в тому числі прикордонні з РФ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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