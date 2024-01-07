На Донеччині через обстріли без світла залишаються понад 130 населених пунктів – Міненерго

Через падіння уламків дронів знеструмлювалися споживачі на Кіровоградщині, у Київській області через порушення експлуатації газових приладів загинуло троє людей, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики 7 січня.

«У місті Бровари у приватному будинку знайдено без ознак життя троє людей. За попередніми даними, причина трагедії – потрапляння продуктів згорання у приміщення внаслідок самовільної заміни газових приладів», – зазначили у відомстві.

Також відомо, що внаслідок російських обстрілів на Донеччині знеструмлювалися майже 26 тисяч точок обліку. Наразі залишаються без напруги 132 населених пункти.

Через бойові дії були знеструмлені дві шахти на Донеччині, в яких на момент відключення електроенергії перебувало 18 працівників. Крім того, пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області, зазначають у відомстві.

На Миколаївщині заживлено понад 4,5 тисячі споживачів, які були без електропостачання внаслідок обстрілів. Через технічні причини знеструмлено 76 точок обліку. Внаслідок бойових дій протягом доби без світла опинилось 4 населених пункти.

У Міненерго уточнили, що в Херсоні після обстрілів сил РФ без електроенергії залишилися близько 7 тисяч абонентів, всього у місті знеструмлено понад 20 тисяч споживачів.

«На поточну добу у центральних, східних та південних областях прогнозується помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається», – підсумували в Міненерго.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.