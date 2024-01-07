Атака дронами на Дніпро: пошкоджені освітній заклад, гуртожиток та багатоповерхівки – влада

Унаслідок атаки Дніпра російськими ударними безпілотниками в ніч проти 7 січня, пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, дві багатоповерхівки та адмінбудівля, знищені та побиті автівки, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«За уточненою інформацією, вчора у Дніпрі через БпЛА ворога виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники. Загалом у місті пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищено 4 авто, 12 – побиті», – зазначив очільник ОВА.

В ОВА також поінформували, що «після вечірньої атаки «шахедами» росіяни взялися за важку артилерію та вдарили з неї по Нікопольщині».

«Вночі з пів десятка снарядів поцілили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші ж наслідки з'ясовують. Після окупанти скерували на район ще й безпілотник. Його знищили наші оборонці», – розповіли в ОВА.

Раніше в Повітряних силах повідомили, що у ніч проти 7 січня 2024 року російські військові атакували територію України 28-ма «шахедами», а також керованими ракетами С-300, основні напрямки удару – південь та схід.

Військові уточнили, що ударні дрони сили РФ запускали з району Приморсько-Ахтарськ, а керовані ракети С-300 – з окупованої Донеччини.

«21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України» - йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.