«Жодних заяв не бачив» – Ігнат про повідомлення щодо відстрочки надання F-16 Данією

У Повітряних сил немає даних про те, що Данія відтерміновує надання Україні винищувачів F-16 – про це речник Юрій Ігнат заявив у ефірі національного телемарафону.

«Дивимося на Міністерства оборони Данії – жодних заяв, принаймні, я не побачив... Видання Berlingske, воно посилається на якісь свої джерела. Це одразу підхоплюється і стає таким мейнстрімом у наших ЗМІ. Всі розуміють, наскільки чутлива тема для нас F-16», – сказав він.

Ігнат зазначив, що українські пілоти проходять підготовку «в надзвичайно швидкі терміни»:

«Жодна держава так не проходила. Ви знаєте, на F-16 в черзі стоять багато країн, і не тільки на самі літаки, але й на інструкторів, які зможуть перенавчати зі старої радянської чи іншої на цей літак».

Раніше в медіа поширилося повідомлення про те, що влада Данії відтерміновує передачу Україні літаків F-16 на пів року. Про це, зокрема, заявляло американське видання Bloomberg, посилаючись на закриту публікацію данського порталу Berlingske.

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За цитатою Bloomberg, журналісти спиралися на заяву Міністерства оборони Данії, за якою надання літаків «залежало від виконання низки умов», але без додаткових деталей про те, чи були якісь із них не виконані.

Напередодні в Міноборони США заявили, що українські пілоти завершать навчання на винищувачах F-16, яке триває в Аризоні, протягом цього року. Конкретних даних про строки немає, але, за словами речника Пентагону, підготовка може тривати від п’яти до восьми місяців. При цьому, як повідомлялось, українські пілоти і технічний персонал мали розпочати підготовку до експлуатації F-16 в Аризоні.

У Європі також триває підготовка українських пілотів. Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. У жовтні 2023-го Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.