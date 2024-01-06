Розвідка Британії оцінила можливості російської авіації після збиття літаків Су-34

Раніше російська тактична авіація відігравала «ключову роль» на півдні України, зокрема, під час атак на український плацдарм на східному березі Дніпра. Проте збиття російських військових літаків «унеможливило наступальні дії росіян на цьому напрямку», йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, 22 грудня 2023 року українські сили збили 3 російські бойові літаки Су-34 над півднем України. Після цих втрат «повітряно-космічні сили Росії майже повністю припинили пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року», кажуть британські розвідники.

«Існує реальна ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки привела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії сухопутних військ Росії звільнити плацдарм», – зазначають у розвідці.

Також у Міноборони Британії зазначили, що останніми днями «Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, проте на нижчому рівні, ніж до збиття літаків».

«Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції», – резюмують у міністерстві.

Раніше, вранці 25 грудня, Повітряні сили повідомили, що напередодні збили два російських літаки: Су-34 на Донеччині і ще один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря. Перед цим, 22 грудня, військові повідомили, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня анонсував подальше посилення сил протиповітряної на тлі збиття п’яти авіабортів ЗС РФ останніми днями.