На Луганщині військові РФ посилили обстріли на авіанальоти на деокуповані села – ОВА

На Луганщині останніми днями російські військові посилили обстріли і авіанальоти на деокуповані села, зазначив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Так, учора (5 січня – ред.) ним було відкрито вогонь по Невському та Білогорівці. А загалом за останні дні в Невському руйнації зазнали близько десяти домоволодінь. Майже щодня виявляємо додаткові пошкодження», – повідомив Лисогор.

За його словами, 5 січня сили РФ атакували на Куп’янському напрямку: «при організації штурмів противник застосовує все більше техніки, бо намагання просунутися уперед виключно піхотою ніякого результату йому не принесло».

Редакція Радіо Свобода не може перевірити цю інформацію з незалежних джерел через окупацію частини Луганщини російськими військовими.

У статті, яка вийшла в німецькому виданні Bild 14 грудня, з посиланням на розвідувальні дані та джерела йшлося, що Росія планує окупувати українську територію за межами Донецької, Луганської, Запорізької і Харківської областей упродовж 2024–2026 років.

Bild пише, що Росія планує захопити всю територію Донецької та Луганської областей і до річки Оскіл у Харківській області до кінця 2024 року, а значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з Харковом і Запоріжжям – у 2025 та 2026 роках.